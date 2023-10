Terni: ‘fuga’ a piedi dopo l’incidente in via Pascarella

Incidente stradale con fuga, nella notte fra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, in via Pascarella a Terni. Un’autovettura Renault Mégane station wagon è finita contro una Ford C-Max ferma in sosta al lato della carreggiata e senza nessuno a bordo, danneggiandola. La persona al volante della Renault si sarebbe subito allontanata a piedi dal luogo del sinistro, tanto che gli agenti della polizia Locale di Terni – intervenuti sul posto – si sono attivati per cercarla, anche raggiungendo la sua abitazione, ma senza alcun esito, almeno in un primo momento. Gli accertamenti, tuttavia, proseguono. Per pulire la carreggiata, recuperare i veicoli incidentati e ripristinare le condizioni di sicurezza sono intervenuti gli operatori di Area Sicura. Nell’accaduto non si registrano feriti.

