Terni, un video per celebrare la ‘Giornata mondiale dell’acqua’

Un video per celebrare la ‘Giornata mondiale dell’acqua’, lunedì 22 marzo. Protagonista la pianista ternana Cristiana Pegoraro – il lavoro è stato finanziato dalla fondazione Carit, c’è il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Terni – con l’obiettivo di valorizzare il territorio della Cascata delle Marmore ed il lago di Piediluco.

Il lavoro

La pianista nel video – prodotto da Imprenditori di Sogni con direzone di Yuri Napoli e Adriano Natale – regala una fusione tra musica ed immagini per evocare la bellezza della Cascata delle Marmore e del lago di Piediluco sulle note della composizione originale ‘Rain’ della stessa Pegoraro: «Questo lavoro – le sue parole – è stata un’esperienza nuova, un modo per esprimermi in tempi di pandemia, quando non potendo esibirmi e girare il mondo per concerti e attività, ho portato su un percorso nuovo la mia creatività e arricchito la mia vena artistica di nuovi stimoli». La clip sarà visibile dalle 21.30 della giornata di lunedì 22 marzo sui canali ufficiali Youtube e Facebook di Fondazione Carit e di Cristiana Pegoraro.

«Ambasciatrice nel mondo»

«È motivo di grande soddisfazione per la Fondazione Carit – le parole del presidente Luigi Carlini – aver contribuito alla realizzazione del videoclip della pianista Cristiana Pegoraro in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua. L’acqua è un elemento distintivo e dominante nella geografia del nostro territorio. L’Umbria ha il dono di un paesaggio idrografico di straordinaria ricchezza, dalla Cascata delle Marmore al lago di Piediluco. La giornata mondiale dell’Acqua, voluta dall’Onu nel 1992, è dunque un’occasione preziosa per ricordare a tutti noi l’importanza decisiva di un bene che va usato senza dissipazione, conservato e distribuito equamente perché tutti possano goderne. Fondazione Carit – conclude – è ben lieta di valorizzare l’arte di Cristiana Pegoraro, figlia della nostra terra e ambasciatrice nel mondo delle sue bellezze, per celebrare con la sua arte quel bene insostituibile da cui scaturisce ogni forma di vita».