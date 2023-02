Terni: giù i pini per rifare marciapiedi e strada a Campitello. Ma c’è la protesta

Sono dovuti intervenire polizia di Stato – Volante e Digos – e polizia Locale di Terni, per assicurare l’esecuzione dell’intervento previsto per giovedì mattina fra l’inizio di via delle Palme e via del Rivo, di fronte alla chiesa di San Matteo Apostolo (Campitello). Gli addetti dell’Agenzia Forestale Regionale, su incarico del Comune di Terni, si sono infatti portati sul posto per procedere al taglio dei pini le cui radici hanno ‘devastato’ l’asfalto, in particolare dell’incrocio/svincolo che conduce appunto in via delle Palme/via del Salice. Un intervento necessario al successivo rifacimento di marciapiedi e strada programmato da palazzo Spada. La presenza delle forze dell’ordine è servita perchè alcuni ambientalisti – fra cui Pierluigi Rainone e Luigi Nautilli – si sono opposti all’operazione: una protesta messa in atto da Europa Verde, VAS, WWF e comitato S.O.S. verde pubblico Terni.

LE FOTO