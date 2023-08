Terni, consiglieri AP e giunta: «Nessun passo indietro»

Non si fermano le polemiche dopo le brutte scene viste lunedì mattina a palazzo Spada in occasione del consiglio comunale a Terni. Ora a prendere posizione sono gli esponenti dell’esecutivo Bandecchi ed i consiglieri di Alternativa Popolare.

L’accusa e la difesa



«La giunta comunale e il gruppo consiliare di Alternativa Popolare – si legge – esprimono il loro incondizionato appoggio al coordinatore nazionale e sindaco di Terni Stefano Bandecchi, oggetto di costanti e indecorosi attacchi sin dai tempi della campagna elettorale da parte del centrodestra e del centrosinistra. II costante e irrispettoso comportamento tenuto da tali ‘nani’ della politica, supportati dai loro leader regionali e nazionali, il cui spessore è analogo, sono lo specchio di una totale incapacità di governo e di proposta amministrativa così come certificato dai cittadini di Terni al momento del voto. Alternativa Popolare, nelle persone dei propri rappresentanti istituzionali non farà un solo passo indietro nei confronti di costoro che sono gli artefici della ‘situazione di degrado’ e, per larghe sacche, di povertà in cui è caduta la nostra città. Saremo al fianco del nostro leader nazionale in ogni azione che riterrà opportuno proporre in quella che è divenuta una vera e propria ‘battaglia’ contro un ‘sistema deviato’ che trova le sue ramificazioni a livello locale, regionale e nazionale. Per questo motivo, in riferimento agli accadimenti del consiglio comunale del 28 agosto, ci schieriamo senza indugi ed esitazioni a supporto di Stefano Bandecchi, sostenendone incondizionatamente l’azione e l’operato. Grazie sindaco». Firmano Riccardo Corridore, Viviana Altamura, Mascia Aniello, Michela Bordoni, Marco Iapadre, Giovanni Maggi, Lucio Nichinonni, Stefania Renzi, Marco Schenardi, Sara Francescangeli, Guido Verdecchia, Raffaello Federighi, Andrea Sterlini, Alessandra Salinetti, Claudio Batini, Marina Severoni, Andrea Colasanti, Ivano Consalvi, Ilaria Fortunati, Riccardo Fortunati, Maria Elena Gambini, Massimo Francucci, Massimiliano Marchetti, Federica Mengaroni, Agnese Passoni, Danilo Primieri, Mirko Presciuttini, Sandro Trequattrini e Roberta Trippini.