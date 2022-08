Terni, Globus Tenda: via al concorso di idee per la ripartenza. In ballo 56 mila euro

di S.F.

«Dalla ideazione ed individuazione delle funzione e delle attività si dovrà definire l’intervento di riqualificazione in termini di organizzazione dell’area e volumetrie realizzabili nei limiti edificatori del sedime. Nella progettazione si dovrà tenere conto della possibilità che la proposta possa essere oggetto di iniziative di partenariato pubblico-privato per questo le attività ideate dovranno avere una polifunzionalità che possa portare ad una gestione condivisa con soggetti privati che possano essere interessati alla realizzazione». È una parte del bando pubblico lanciato dalla Provincia di Terni per tentare di rimettere in sesto l’ex Globus Tenda di viale Trieste: si parte da un concorso di idee in due gradi per, entro maggio 2023, arrivare all’aggiudicazione. In ballo 56 mila di euro di premi. Coinvolta anche un’altra struttura, la ‘ex casa del custode’.

L’iter in due passaggi

La partita è in mano al direttore dell’area tecnica di palazzo Bazzani, l’ingegnere Marco Serini. La Provincia ha deciso di lanciare il concorso di idee in due step: il I grado per l’elaborazione delle proposte di idee finalizzato «a selezionare, senza formazione di graduatoria, sei migliori proposte ideative, da ammettere al secondo grado», quindi il successivo volto a individuare «la migliore proposta progettuale tra quelle presentate dai concorrenti ammessi». Il vincitore riceverà 35 mila euro, il secondo classificato 16 mila e, a chiudere il cerchio, il terzo con 5 mila. Non si tratta di un’operazione ‘leggera’: il costo stimato per la sistemazione e la rimessa in funzione dell’area è di 2 milioni 400 mila euro. Curiosità: il sopralluogo non è obbligatorio.

L’uso sportivo e scolastico

Ma qual è la finalità del concorso? Dare il via libera alla proposta che possa consentire la «rifunzionalizzazione dell’area coerente e compatibile con l’uso scolastico e sportivo della stessa». Come noto in passato si è passato della possibilità padel, mentre un corposo numero di giovani chiede a gran voce che l’ex Globus Tenda sia destinato ad attività di carattere musicale. Il termine ultimo per la presentazione delle idee è fissato al 19 gennaio 2023, mentre la predisposizione della graduatoria avverrà entro il 29 maggio dello stesso anno. La superficie complessiva del Tenda è da 3.900 metri quadrati, mentre la struttura ‘ex casa del custode’ è da 1.900 mq.

