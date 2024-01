Terni, Millennium: istanza formale per la cessazione

di S.F.

La struttura alberghiera era ferma da tempo e ora al Suape è stato depositata l’istanza formale per la cessazione/sospensione dell’attività. Che, da quanto appreso, vale lo stop definitivo: venerdì allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia del Comune di Terni è apparsa la notifica riguardante il civico 2/C di piazza Dante Alighieri, vale a dire l’area che ha ospitato per anni l’hotel Millennium. Le ultime recensioni pubbliche risalgono al 2023 e all’esterno c’è il cartello con indicato di rivolgersi al vicino hotel Michelangelo Palace per informazioni/prenotazioni. Per ora registriamo lo stop, poi magari qualche investitore avrà voglia di metterci mano per rilanciarlo. Chiaro che il contesto generale non aiuti. Vedremo.