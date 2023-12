Terni: i carabinieri incontrano le quinte classi del ‘Donatelli’

Prosegue l’impegno della Compagnia carabinieri di Terni nelle scuole del territorio, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma per la formazione della cultura della legalità. Martedì e mercoledì mattina i carabinieri hanno tenuto conferenze sul tema rivolte agli studenti delle classi quinte del liceo scientifico ‘Donatelli’, organizzate in collaborazione con la direzione scolastica. Gli incontri, tenuti dal comandante della Compagnia di Terni, sono stati arricchiti dalla partecipazione di circa 200 studenti e ulteriormente impreziositi dal contributo degli insegnanti. Numerosi gli argomenti trattati: dalla sicurezza partecipata ai rischi della rete, l’utilizzo corretto e consapevole dei social network, il cyberbullismo, la pedopornografia, il sexting, il revenge porn, la violenza di genere, i reati in materia di sostanze stupefacenti. Prendendo in esame alcuni comportamenti devianti talvolta rilevabili tra gli adolescenti, l’incontro ha permesso di discutere sui motivi che innescano gli atteggiamenti antisociali, attuati anche mediante l’utilizzo della rete, valutando in un dibattito le relative conseguenze. Nell’occasione i giovani hanno avuto anche modo di conoscere più da vicino le attività svolte quotidianamente dall’Arma dei carabinieri sul territorio e in favore della comunità.

