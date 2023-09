Terni: «I nostri figli rischiano di non avere il pulmino all’uscita da scuola»

di Fra.Tor.

«Lunedì 11 settembre i nostri figli torneranno a scuola, ma rischiamo di avere enormi problemi con il pulmino della Cmt all’uscita. Un servizio che paghiamo, ma che sopratutto ci dovrebbe dare tranquillità, invece ci sta solo mettendo pensiero». La problematica viene segnalata da un gruppo di genitori di bambini che frequentano la scuola elemenare ‘Battisti’ di Terni.

Il problema dell’orario

«Da questo anno scolastico i nostri figli che frequentano le classi quarte e quinte cambieranno orario scolastico – raccontano i genitori di circa 30 studenti – e invece di uscire ogni giorno alle ore 13.30, come accadeva fino all’anno scorso, usciranno tre volte a settimana alle 14. Il problema però è che il pulmino della Cmt, che noi paghiamo ad inizio anno per prendere i bambini all’uscita da scuola e portarli a casa o alle varie attività del dopo scuola, passerà ogni giorno solo alle 13.30, lasciando così a piedi i bambini che tre volte a settimana usciranno alle 14. Abbiamo parlato con la scuola e ci è stato risposto che non dipende da loro, abbiamo provato a parlare con la Cmt ma abbiamo ricevuto solo risposte molto vaghe. Insomma – concludono con un appello i genitori – qualcuno potrebbe darci delle spiegazioni dato che mancano ormai pochi giorni all’inizio della scuola?». umbriaOn ha provato a contattare la Cmt per avere delle spiegazioni, ma purtroppo non è stato possibile parlare con nessuno.