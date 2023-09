Terni, i quadri degli studenti del liceo classico-artistico nel reparto di oncologia

Prosegue ‘Eutimia’, il progetto artistico messo in campo dal liceo classico-artistico di Terni insieme al reparto di oncologia dell’ospedale Santa Maria. Giovedì mattina gli studenti delle classi quinte dello scorso anno scolastico e di quello appena iniziato hanno portato al reparto i loro dipinti realizzati proprio nell’ambito del progetto, che si pone l’obiettivo di inserire l’arte nel percorso di che porta ad affrontare la malattia. Alla presenza dei professori Maria Concetta Messina, Diana Robustelli, Ennio Montariello, Marco Testa, della coordinatrice del progetto, la professoressa Maria Laura Moroni, e del responsabile di oncologia, il dottor Sergio Bracarda, gli studenti si sono ritrovati per un momento di riflessione sull’importanza del progetto. I quadri dei ragazzi sono stati poi esposti nei corridoi e nelle sale del reparto, in un’atmosfera di rinnovata sensibilità e vicinanza tra arte e vita vissuta.

