Terni: il Centro formazione danza Rosanna Filipponi conquista PisainTilt

I ragazzi e le ragazze dei corsi Avviamento (11-13 anni) e secondo Avviamento professionale (15-17 anni) del Centro formazione danza Rosanna Filipponi, hanno partecipato al concorso PisainTilt conquistando il podio in tutte le categorie di gara in cui si sono presentati. Domenica 12 novembre al teatro Verdi di Pisa si è svolto il prestigioso concorso di danza classica, moderna e contemporanea, PisainTilt in cui si sono confrontati a suon di coreografie 87 ragazze e ragazzi dai 7 anni in su delle scuole di danza provenienti da tutto il territorio nazionale di fronte ad una giuria d’eccellenza. Tra i giurati Krisitna Saso (residente teacher/talent scout European school of ballet Amsterdam), Ilaria Moretti (docente e direttrice artistica PisainTilt), Francesca Bernabini (giornalista e direttrice DanzaEffebi), Massimo Gerardi (docente Accademia balletto dell’opera di Vienna. Coreografo subs Tanz/Dresda), Eltion Merja (solista e coreografo Teatro dell’opera e balletto di Tirana) e Francesco Gammino (docente OrmarsLab Milano e coreografo freelance professionista).

Le medaglie e le Borse di studio

Gli allievi del Centro formazione danza Rosanna Filipponi hanno gareggiato sia nella disciplina classica, con pezzi di repertorio (solisti) e di gruppo, le cui coreografie sono curate dalla stessa direttrice Filipponi; sia nella disciplina moderna e contemporanea, anche in questo caso le coreografie hanno coinvolto i ragazzi come solisti e come gruppo. Sommando i riconoscimenti vinti in tutte categorie, children, junior e senior si contano 10 prime posizioni, 5 secondi e 4 terzi. Non meno importanti le borse di studio assegnate dai giurati: Borsa di studio per PisainTil 2024 alla coreografia La Matassa (di Gennaro Maione) interpretata da Anita Albucci, Anita Elsa Carosi, Alicjia Gallinella, Clotilde Mazzalupi, Paul e Patrick Moscatello e Eva Tombesi; Borsa di studio PisainTilt summer 2024 e invito alla coreografia Les Patineurs (di Rosanna Filipponi) interpretata, oltre ai già citati, da Giulia Crispoldi, Gaia De Pascalis, Maddalena Fato, Chiara Giardini e Giosuè Manili. Quest’ultimo, inoltre, ha ricevuto una Borsa di studio per il progetto ‘Evergreen’ della Compagnia Ocram di Catania e l’invito a partecipare al workshop/audizione alla Wienere ballet Schule; mentre Maddalena Fato, Clotilde Mazzalupi e i fratelli Paul e Patrik Moscatello sono stati invitati a partecipare al workshop/audizione al Pole national de Danse Rossella Hightower Cannes.