Terni, incidente in via Staderini: grave 64enne ternana

LE FOTO

Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì fra via Staderini e via Guazzaroni, a Terni. Una donna ternana di 64 anni (V.F. le sue iniziali) che procedeva in sella alla propria bicicletta, è finita a terra per cause in corso di accertamento, battendo violentemente la testa. Immediatamente soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ con codice della massima gravità e quindi ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi. Accertamenti sono in corso, da parte della polizia Locale di Terni, per ricostruire la dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto anche un’autovettura Citroen condotta da una donna ternana di 47 anni (R.T.). Da capire se l’impatto fra la donna e l’auto sia avvenuto prima della sua caduta a terra o successivamente.