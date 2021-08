Terni, Sara Mazzorana fa sua la Bacialla Bike

Prima gara post pausa di agosto e nuovo successo per la 26enne biker ternana Sara Mazzorana, impegnata in Toscana nella Bacialla Bike. È lei ad essersi imposta davanti a Silvia Scipioni e Monica Petruccioli nella sfida in mountain-bike a Terontola.

La gara

La portacolori del team marchigiano Bike Therapy aveva come principale avversaria la campionessa europea in carica – master donne – Silvia Scipioni in una gara caratterizzata dalla lunga scalata del monte Ginezzo: vantaggio aumentato di chilometro in chilometro e traguardo tagliato con un minuto di vantaggio. Un’altra soddisfazione in vista dell’evento clou della stagione, vale a dire il campionato italiano marathon in Brianza.