Terni: la Camera Penale ha rinnovato il direttivo. Morcella confermato presidente

Rinnovato il direttivo della Camera Penale di Terni, ora composto dagli avvocati Francesca Carcascio, Massimo Carignani, Elisa Esposito, Massimo Oreste Finotto, Fabio Lancia, Umberto Martella e Manlio Morcella. Di seguito gli incarichi assegnati: presidente Morcella, vice presidente Esposito, segretario Carcascio, tesoriere Lancia, rapporti con l’Unione Carcascio e Finotto, rapporti con gli uffici giudiziari Carignani. L’avvocato Morcella esprime «compiacimento per le indicazioni di continuità che sono state offerte dagli aderenti all’associazione rispetto alla attività precedentemente espletata». In secondo luogo manifesta «ringraziamento e vivo apprezzamento a tutti partecipanti al direttivo uscente, ed in particolare all’avvocato Francesca Carcascio, peraltro giustamente molto premiata dalle risultanze delle votazioni (è risultata la più votata, ndR)». In terzo luogo l’avvocato Morcella confida «che nel volgere del prossimo biennio, da un lato si possa replicare l’organizzazione di eventi oggettivamente qualificati che contribuiscano ad assicurare anche il processo formativo della categoria e che, d’altro lato, si possa avviare una scuola secondaria territoriale di perfezionamento. Magari, ancor più auspicabilmente, a valenza extra distrettuale».

Condividi questo articolo su