Terni: la Provincia raccoglie idee per riqualificare il patrimonio

«La Provincia di Terni si è data una priorità che e quella di rivalutare e riqualificare i bene dell’ente partendo da un attento esame dello stato dell’arte del nostro patrimonio che è molto ricco anche di immobili di pregio storico, artistico e culturale, importanti per la città di Terni, ma anche per la provincia tutta». Gli obiettivi dell’avviso pubblico della Provincia, che mette a disposizione 500 mila euro stanziati dall’agenzia per la coesione territoriale al fine di creare un parco progetti da realizzare successivamente con fondi Pnrr, sono stati illustrati mercoledì mattina dalla presidente Laura Pernazza e dal consigliere delegato alle opere pubbliche e viarie Sergio Armillei.

Il patrimonio immobiliare dell’Ente

«Dall’agenzia per la coesione territoriale – ha spiegato Laura Pernazza – ci è stata data l’opportunità di mettere a bando 5 concorsi di progettazione che riguardano 5 elementi importanti, ritenuti da noi strategici, nel panorama del patrimonio immobiliare dell’Ente. Questi concorsi di progettazione ci consentiranno di poter poi, una volta definite le idee progettuali, metterli a bando e quindi poter usufruire ad esempio dei fondi del Pnrr, di fondi regionali o, addirittura, privati. Questi progetti, ovviamente, andranno a far parte di un ‘parco progetti’ che la Provincia potrà poi utilizzare negli anni a venire per opere di riqualificazione».

Idee progettuali

Il consigliere delegato alle opere pubbliche e viarie, Sergio Armillei, ha spiegato nel dettaglio che «le idee progettuali riguardano la riqualificazione di un’area sita all’interno del polo scolastico di viale Trieste a Terni occupata dalle fatiscenti strutture e pertinenze di un teatro tenda dismesso denominato ‘Globus tenda’ con la rifunzionalizzazione ad uso delle strutture scolastiche e sportive del polo; il miglioramento del collegamento viario tra la strada provinciale ex ss 79 (Terni-Marmore-Piediluco) e la nuova strada a scorrimento veloce Terni-Rieti, in corrispondenza dello svincolo di collegamento di quest’ultima alla frazione di Piediluco; nel plesso scolastico di Ciconia ad Orvieto si dovrà intervenire nel completamento della struttura auditorium-biblioteca, nella riqualificazione e copertura del campo polivalente, nella riqualificazione funzionale del palazzetto dello sport e nella riqualificazione di tutto il tessuto connettivo tra gli edifici; la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex Fonderia didattica dell’Itt di Terni a fini didattici e divulgativi; restauro conservativo e valorizzazione della Rocca Albornoz di Piediluco al fine prioritario della preservazione del bene e del miglioramento della sua fruibilità». Il concorso di progettazione si divide in due fasi: la prima è la raccolta delle idee progettuali, la seconda è la selezioni delle migliori. Il termine per la prima fase è il 18 febbraio 2023.