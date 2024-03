Terni, la Provincia ritenta con il campo ‘Ponticelli’ di Piediluco

di S.F.

Nuovo anno e altro tentativo della Provincia di Terni per dare in concessione pluriennale il campo sportivo ‘Ponticelli’ di Piediluco. Nelle ultime ore è scattata la nuova procedura: minimo 10 anni, massimo 25 e canone concessorio annuo da 1.500 euro, soggetto ad aumento in fase di gara. Possono partrcipare società e associazioni sportive dilettantistiche ed il criterio di aggiudicazione – se ne occupa in primis il responsabile del procedimento, l’ingegnere Marco Serini, ovvero il direttore dell’area tecnica – è l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’eventuale apertura delle offerte è fissata per l’8 aprile.