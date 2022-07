Terni, l’allarme per il centro geriatrico: «Uno schiaffo per gli anziani della città»

Terni e l’area del centro geriatrico ‘Le Grazie’, c’è qualcosa che non va. Del tema negli ultimi anni se ne è parlato spesso a causa delle problematiche delle strutture ed ora c’è chi fa notare che la situazione non è che sia così rosea. Anzi.

«Stato di abbandono»

A segnalare lo stato attuale dell’area è chi in questo periodo va al polo geriatrico per visitare alcuni parenti: «Credo che molti conoscono il centro, il quale serve alla riabilitazione di anziani per un certo periodo. Purtroppo – l’allarme – questo centro dovrebbero essere un fiore all’occhiello per coloro che hanno fatto la storia d’Italia, cioè gli anziani i quali hanno conosciuto la guerra e le sue conseguenze. Al riguardo della funzionalità allo scopo che deve sostenere, rimango deluso dello stato di abbandono del perimetro dello stesso e dell’area a verde. Un vero schiaffo agli anziani e a tutta la città di Terni. Vi invito a vedere lo stato in cui è: strutture di metallo piene di ruggine, viali sporchi, giardini in completo abbandono come pure il parco adiacente; c’è assoluta e sfacciata mancanza di decoro e di rispetto per gli anziani e di tutti i cittadini che pagano le tasse». Da ricordare che nel 2017 è stato avviato un maxi adeguamento da parte della Usl Umbria 2 di 1,3 milioni di euro per il ‘Le Grazie’: «Concluso entro giugno 2022», fu garantito proprio un anno fa, nel luglio 2021.