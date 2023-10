Terni: l’Estetica Diva inaugura la nuova sede. «Entusiasmo per crescere ancora»

Pubbliredazionale

Un investimento che va nella direzione di un’ulteriore crescita. E ora è giunto il momento di festeggiarlo con l’inaugurazione ufficiale che si è tenuta sabato pomeriggio. Claudia Sofran, 34 anni, con la sua Estetica Diva si è trasferita nei nuovi locali di via del Centenario 46. Un’attività, la sua, che punta su un target medio-alto, interessato non solo all’estetica di base ma anche al benessere a 360 gradi. In dieci anni, dalla ‘nascita’ in via Gramsci – dove l’Estetica Diva poteva contare su uno spazio di circa 30 metri quadrati – di strada ne è stata fatta. I nuovi locali hanno un’estensione di quasi 200 metri quadrati e anche questo dà la misura della crescita. »L’entusiasmo è tanto – dice Claudia – e l’impegno anche. L’unica cosa è che non è semplice reperire il personale. Con me ci sono tre giovani dipendenti, ragazze molto preparare a cui tengo molto e tutte ci impegniamo al massimo in ogni trattamento. Oggi trovare persone disposte anche solo ad apprendere un mestiere duro come quello dell’estetista, non è facile». Claudia intanto, continua a percorrere la sua strada e a centrare un obiettivo dopo l’altro: «Ho un altro sogno nel cassetto, chissà un giorno…». In bocca al lupo.