Terni, licei Angeloni-Maestri del lavoro: collaborazione e dono per gli studenti

Una cerimonia finale nell’ambito del corso di formazione ‘La persona come sistema aperto all’ambiente’, inserito nei progetti co-curriculari del Pnrr. A promuoverlo sono state le professoresse – esperto formatore – Samuela Dolci e Barbara Cavalletti, tutor d’aula: riguarda una collaborazione tra i licei Angeloni ed il consolato di Terni dei Maestri del lavoro, con il coinvolgimento in particolar modo di Marcello Manni, Alvaro Caproni e Stefano Maria Perelli. Hanno partecipato agli interventi su tematiche quali ‘project management’ ed ‘etica sul lavoro’. Donazione di valore per gli studenti: una copia della Costituzione italiana, realizzata su iniziativa del consolato di Terni con il contributo ed il finanziamento della fondazione Carit. «Si tratta di una preziosa collaborazione – viene sottolineato – tra la nostra scuola e i Mdl, inaugurata lo scorso anno nell’ambito di un’iniziativa inserita nell’evento Terni Green Festival sul tema del riciclo delle materie prime, con la visita guidata in un’azienda locale la Beaulieu Fibres International (ex Polymer). Gli studenti si sono mostrati motivati ed entusiasti di aver partecipato ad esperienze altamente formative, ideate per orientarli verso scelte responsabili. Si ringrazia la dirigente scolastica, professoressa Patrizia Stilo, la vice preside professoressa Silvia Minelli e il professore Alberto Favilla per il supporto tecnico mediatico».

