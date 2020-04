Terni, lo sciopero per il clima si sposta in rete

La pandemia non ferma il 5° sciopero globale per il clima, che per la prima volta si sposta dalle piazze alla rete virtuale. Anche Friday for future Terni partecipa alla mobilitazione in programma venerdì 24 aprile, che in mattinata sarà nazionale e nel pomeriggio verrà declinata diversamente dai vari comitati provinciali.

Il programma

Alle 16.30 Friday for future Terni ha organizzato un’assemblea pubblica in videochiamata su Zoom, in cui si discuterà degli obiettivi per il clima dopo la crisi sanitaria, della campagna ‘Ritorno al futuro’ di FFF Italia e di cosa ci sarà bisogno di fare a Terni. «Non possiamo mai dimenticare – dicono dal comitato – che la crisi climatica è in atto e abbiamo pochissimo tempo per agire, quindi dobbiamo farlo ora». Alle 18, poi, è prevista un’altra diretta sul profilo Instagram del comitato ternano in cui interverranno tre esperti, tra cui un biologo marino e un ingegnere gestionale specializzato in energie rinnovabili) per parlare della crisi climatica. Durante l’evento ci sarà la possibilità di fare domande direttamente agli esperti.