Terni, luna park: scendono le attrazioni, sono 66. Due le novità

di S.F.

Trenta piccole attrazioni, altrettante medie e sei grandi. Il totale arriva così a quota 66, quattro in meno rispetto al 2022: c’è il via libera della dirigente Gioconda Sassi in vista del consueto luna park in vocabolo Staino previsto da fine novembre. Due le novità citate rispetto all’ultima edizione: ‘Mini volo di rondine’ e ‘Pulsar crab’, entrambe per uno spazio di 80 metri quadrati. Le giostre di maggior impatto sono le barche giganti, l’autoscontro, il Matterhorn, Tagadà, slitta e piattaforma rotante orientabile.