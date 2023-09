Terni, Mari (Fsp): «Organici polizia insufficienti. Noi pronti a collaborare»

di Vittorio Mari

Segretario generale FSP polizia di Stato – Terni

Se si vuole aumentare la sicurezza a Terni, la priorità assoluta è il potenziamento degli organici delle forze di polizia. Tutte le istituzioni, ognuna per quanto di propria competenza e possibilità, devono attivarsi per chiedere al ministro dell’Interno ed ai vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza un aumento dell’organico delle forze di polizia in quanto le assunzioni insufficienti non consentono di rimpiazzare in maniera adeguata i numerosi pensionamenti e le carenze già esistenti.

L’assegnazione di nuovi poliziotti da impiegare sul territorio è sempre più necessaria, anche perché nel corso degli ultimi anni è aumentata la mole di lavoro per le forze di polizia. In questo quadro, anche in riferimento al progetto dell’amministrazione comunale per l’impiego notturno delle guardie giurate per la vigilanza ai beni del Comune stesso, l’FSP ritiene che tale progetto sia sotto la lente di osservazione in quanto può essere utile la collaborazione di chiunque, vigilantes o cittadini, voglia contattare le forze di polizia segnalando situazioni degne di attenzione e di intervento, sempre che ciò non generi nei cittadini una confusione di ruoli in quanto la tutela della sicurezza è appannaggio esclusivo delle forze dell’ordine.

L’altra misura assolutamente necessaria è un provvedimento legislativo che garantisca la certezza della pena. Arrestare in flagranza chi commette dei reati e poi vederlo libero il giorno dopo, come oggi avviene troppo spesso a causa di leggi troppo blande, genera sfiducia nei cittadini vittime dei reati, rischio di frustrazione nelle forze dell’ordine e senso di impunità in coloro che hanno commesso i reati. La Federazione Sindacale di Polizia ritiene che la tutela della sicurezza dei cittadini debba essere una delle priorità di Terni e, a tal fine, è disponibile a fornire la propria collaborazione e il proprio contributo (con proposte concrete unite a competenza professionale) a chiunque abbia a cuore la sicurezza dei cittadini ternani, così come già fatto con la precedente amministrazione comunale, quando l’FSP collaborò per la realizzazione del progetto di impiego degli steward nei luoghi interessati dalla movida ternana.