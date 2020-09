Terni, maxi discarica fra i palazzi: residenti esasperati

Il problema non è nuovo ma torna purtroppo a proporsi con una costanza e una portata preoccupanti. Parliamo di quella che di fatto è una discarica abusiva a cielo aperto, sotto i palazzi popolari di via Fratelli Rosselli a Terni, a due passi dalla strada pubblica. Una situazione di degrado che negli ultimi giorni si è ulteriormente acuita, fra materiali plastici, metalli, cartone, poltrone, parti di arredamento, rifiuti ‘comuni’. Come fosse l’esito di una ‘pulizia’ di una o più abitazioni. Il punto è che lì i materiali vengono accumulati periodicamente, in base alla logica che ‘tanto qualcuno li porterà via prima o poi’. Intanto la vivibilità della zona ne risente, i residenti sono sul piede di guerra e i comportamenti irresponsabili rischiano di produrre ulteriori tensioni.

Condividi questo articolo su