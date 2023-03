Terni, maxi restauro scuola Matteotti: progetto esecutivo ok, lavori in vista

di S.F.

Si parte o non si parte? Più di qualche cittadino/genitore ternano se lo sta chiedendo da tempo tenendo in considerazione i disagi legati al trasferimento temporaneo in via Baccelli di alcune classi. D’altronde non sfugge il fatto che l’aggiudicazione efficace del maxi appalto integrato da 3,2 milioni di euro è del 13 febbraio 2021 e la Krea Costruzioni già dallo scorso luglio ha consegnato il progetto esecutivo del I stralcio per procedere. Bene, forse si inizia: è arrivata la validazione con contestuale approvazione dell’esecutivo Latini.

Partenza a stretto giro

Dal 29 luglio – data di deposito della Krea Costruzioni del progetto esecutivo del I stralcio – all’8 marzo. Tanto ci è voluto per il via libera della giunta: il passaggio tecnico arriva in seguito al rapporto di verifica finale del lavoro della società narnese da parte di un soggetto terzo, vale a dire la Sagi Consulting srl, e la più recente validazione da parte del rup comunale. Il quadro tecnico/economico complessivo dell’operazione è di 3,7 milioni di euro e riguarda, come noto, il restauro, l’adeguamento sismico, l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico in via Marie Curie. Del restyling se ne occuperà anche Atiproject srl di Pisa, in Ati con Krea.