Terni: mezzo secolo di attività per il barbiere Mario. Quando il mestiere è un’arte

Ha aperto l’attivià in via Piave il 1° febbraio del 1973, a 22 anni, e ad ottobre dello stesso anno si è sposato. Oggi Mario Capoccetti, uno degli ultimi veri ‘barbieri’ di Terni, festeggia 50 anni di attività. A lavorare aveva iniziato già prima di quella – oggi storica – data, visto che da ‘ragazzo di bottega’, subito dopo la scuola dell’obbligo, ha appreso il mestiere da due diversi barbieri. Da allora quel percorso non si è mai fermato e il suo lavoro gli ha permesso di mantenere la famiglia e di far laureare i suoi due figli. Tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni per Mario Capoccetti, insieme a sua moglie, e sempre un grande impegno nel lavoro. La clientela, quella di sempre e più affezionata, ha visto ‘imbancare’ i capelli insieme a lui, ma anche la recente pandemia non ha scalfito questo affetto e lo ‘zoccolo duro’ è rimasto lì, inossidabile. «Il messaggio che vorrei dare ai giovani? È quello di riscoprire l’arte dei mestieri e di credere nel lavoro anche nei momenti più difficili. Perché il lavoro dà dignità alle nostre vite». Mario Capoccetti ha sempre amato il suo lavoro tanto e, pur in pensione da diversi anni, non intende mollare.

