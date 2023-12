Terni, Michele Zarrillo incanta al centro multimediale – Fotogallery e video

Condividi questo articolo su

















Serata di qualità mercoledì sera al centro multimediale – teatro A – di Terni con l’esibizione del cantautore romano Michele Zarrillo. Il concerto di Natale è stato organizzato dalle associazioni Terni Città Futura con a capo Michele Rossi e Argoo: circa 600 le persone presenti per l’appuntamento pre natalizio iniziato alle 21.37. Ad introdurre l’artista ci ha pensato il collega e cantante Alessandro Cavalieri, mentre in precedenza c’è stato un breve spettacolo di danza con protagonista piccoli talenti ternani dell’Asd Dancers. Un appuntamento utile anche per raccogliere fondi a scopo benefico.