Terni, movimenti in vista all’ex Novelli di via del Commercio

Un doppio deposito al Suape, lo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia. La prima per l’avvio di commercio all’ingrosso, la seconda per una notifica sanitaria igiene ed alimenti. Entrambe apparse venerdì a distanza di poco tempo: restyling in vista in via del Commercio 22, nella zona industriale di Sabbione a Terni, dove un tempo era attivo il Gruppo Novelli nel complesso direzionale da superficie commerciale di poco inferiore ai 5 mila metri quadrati. Il motivo è legato alla recente acquisizione all’asta dell’immobile che, come noto, è uno dei lotti finiti al centro della procedura fallimentare che oltre un quinquennio fa ha coinvolto la Alimentitaliani srl di Cariati.

DICEMBRE 2017, IL FALLIMENTO DELLA ALIMENTITALIANI

Il passaggio tecnico

L’asta è andata a buon fine nella primavera del 2022 – prezzo base sceso fino a quota 324 mila euro -, quindi la procedura si è formalmente conclusa mesi dopo come da prassi accade in queste circostanze. Il complesso immobiliare fu ristrutturato nel 2006 ed è edificato in parte a tre piani ed in parte a piano unico: il fabbricato principale è per uffici con servizi e area vendita, il ‘secondario’ è con un magazzino disposto su due livelli. Come detto un tempo qui era attivo il Gruppo Novelli, poi nel corso del tempo è sviluppata la storia che ha portato alla situazione attuale. Ma chi c’è dietro all’acquisizione?

ESTATE 2022, FATTORIE NOVELLI E DUBBI

L’ingresso. L’energia green

Ci ha pensato la Comunità Energetiche Spa – il Ceo, come riportato nel portale ufficiale, è l’ex TerniEnergia Paolo Allegretti – a farsi avanti per prendersi l’immobile. Si tratta di una società del fondo italiano Fiee (100%), «specializzato nell’investimento su aziende e progetti legati alla sostenibilità e all’efficienza energetica». L’obiettivo aziendale è specificata: «Sviluppiamo, costruiamo e investiamo su impianti fotovoltaici. La nostra mission – si legge – è quella di fornire energia green ai clienti senza fargli sostenere gli oneri finanziari e burocratici per la costruzione dell’impianto, con meccanismi Seu o Cer». Da quanto appreso sono attese novità in tal senso a stretto giro. La certezza è che al piano terra (non c’è un portiere all’ingresso) sono ancora attivi alcuni dipendenti legati alla vecchia vicenda che, da quanto appreso, a breve si trasferiranno a Spoleto.