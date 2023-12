Terni-Narni: 30 anni da infermieri, ‘pionieri’ di una professione diventata moderna

di Adele Tuzi, Elisabetta Agabiti e Daniela Fiorentini

Il 1990 è stato un anno di cambiamenti per la professione infermieristica. Il 27 aprile di quell’anno si ebbero le prime modifiche al diploma d’infermiere, in quanto venne introdotta la laurea per abilitare gli aspiranti infermieri alla professione. Venne istituito quindi, per la prima volta, il diploma di laurea. A questa legge seguirono altri aggiornamenti: nel 2001 il diploma universitario si trasformò in laurea triennale. A ridosso della stipula della legge 19, proprio nel 1990 all’interno dell’ospedale di Narni venne aperta una scuola costituita da trenta aspiranti infermieri, previo concorso di ammissione, con la benedizione dell’allora vescovo di Terni monsignor Vincenzo Paglia. Il 15 dicembre scorso, dodici di quei trenta ragazzi divenuti infermieri nel 1993, hanno voluto festeggiare i 30 anni di attività professionale ricordando quel periodo di cambiamento che iniziò proprio con loro e li vede oggi professionisti attivi in diversi ambiti, presso l’azienda Usl Umbria 2 e l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. In questa occasione hanno voluto ricordare tre colleghe decedute negli anni, infermiere di grande professionalità e spiccato senso del dovere verso chi soffre.

Nella foto: Giuseppina Ottaviani, Ombretta Menichetti, Carla Ceccarelli, Emanuela Francescangeli, Lorenzo Cresca. In seconda fila da destra: Fabrizio Finistauri, Morena Maurini, Stefania Lanzini, Daniela Riffini. In terza fila: Marco Della Rosa e Luisella Pallozzi.

In questa foto i colleghi già citati e Cristina Serantoni.