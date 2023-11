Terni-Narni, piastra logistica: Rfi in azione, lavori per 230 giorni

di S.F.

Operazioni nell’area della piastra logistica intermodale Narni-Terni che, come noto, è ben lontana dall’essere ultimata. Proprio su questo fronte nelle ultime ore è stata depositata una notifica di cantiere: Rfi – il Rup è Nicola Aquilanti – entra in azione per i lavori di adeguamento e la realizzazione del fabbricato tecnologico necessario a gestire le tecnologie per l’attivazione del posto di movimento. Scopo? Si parla di uno step propedeutico al completamento della piastra basato su una specifica convenzione firmata con la Regione Umbria. L’attivazione allo stato attuale è prevista per il secondo semestre del 2025. La data presunta di fine lavori in questo caso è fissata al 13 aprile 2024 dopo 230 giorni.

L’ULTIMA ‘PROMESSA’ A FINE 2021: «COLLEGAMENTO FERROVIARIO IN ARRIVO»

LA GARA A VUOTO IN AVVIO DI 2020: 101 MILA EURO L’ANNO

LA PIASTRA E LE OCCASIONI PERSE