Terni: nel garage ci sono 4,5 chili di hashish. Condannata pensionata ternana

Condanna a due anni e quattro mesi di reclusione – a fronte dei tre chiesti in aula dalla pubblica accusa – per una 57enne di Terni (M.C.B. le sue iniziali), arrestata lo scorso settembre dagli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile di Terni. La donna, pensionata e incensurata, era stata fermata e sottoposta a perquisizione domiciliare dalla polizia di Stato che, nel garage della sua abitazione, aveva trovato ben 44 panetti di hashish per un peso totale di 4,5 chilogrammi, oltre a 1.145 euro in contanti. La sentenza, che ha visto anche la revoca degli arresti domiciliari, è stata emessa martedì dal tribunale di Terni – giudice Chiara Mastracchio – con le modalità del rito abbreviato. «La mia cliente – afferma il legale difensore della donna, l’avocato Francesco Mattiangeli – aveva sostenuto che la sostanza rinvenuta era del marito, deceduto tempo prima, e che non era a conoscenza della presenza dello stupefacente. Proporremo appello ma possiamo dirci al momento soddisfatti per l’attenuazione del quadro cautelare con la revoca degli arresti domiciliari».

