Tutto pronto a Terni per una nuova edizione di uno speciale appuntamento a due ruote. Sabato e domenica è in arrivo il 20° raduno nazionale in Vespa, organizzato dal locale Vesca Club Interamna: l’evento principale è programmato per la mattinata del 18 giugno alle 10.30 con il ritrovo in piazza Tacito e la partenza per il giro panoramico. I vespisti debutteranno tuttavia il 17 pomeriggio con il primo tour. C’è il patronicio del Comune.

Condividi questo articolo su