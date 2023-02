Terni Nord: finisce fuori strada sul Rato. Donna in ospedale

Incidente stradale, nella prima serata di lunedì, poco oltre lo svincolo ‘Terni Nord’ del raccordo Terni-Orte, in direzione Spoleto. La conducente di un’autovettura ne ha perso il controllo, sbandando e finendo fuori strada, in mezzo alla vegetazione. La donna – si apprende – ha riportato ferite non gravi ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto per le necessarie operazioni sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni e gli agenti della polizia di Stato.

