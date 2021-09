Terni, ‘Novità al museo’: la nuova stagione del Caos

di Fra.Tor.

La stagione estiva è ormai alle spalle è il Caos di Terni è pronto ad inaugurare una nuova stagione ricca di novità importanti. Si parte dall’allestimento della nuovissima sala immersiva dedicata a Piermatteo d’Amelia, che sarà accessibile a partire dal 1° ottobre e che sarà il fiore all’occhiello della nuova vita del Caos. Tra le mostre in arrivo, la grande esposizione multimediale ‘La galleria dantesca di Virgilio Alterocca. 100 cartoline illustrate tra reale e virtuale’, curata da Francesco Santaniello ed Euromedia e dedicata alle cartoline illustrate da Virgilio Alterocca agli inizi del vovecento che valsero al ternano la medaglia d’oro all’esposizione internazionale di Milano del 1906. L’inaugurazione della mostra sulle cartoline illustrate da Alterocca per la Divina Commedia, prevista per il 23 ottobre, coinciderà con l’avvio di due importanti iniziative: il lancio delta MoM card, una speciale fidelity card per gli amici dei musei, e di SpritzArt, una convenzione ‘in casa’ tra museo e Fat art club.

‘Piermatteo d’Amelia: forme nella luce. Un’esperienza immersiva’

Fortemente voluta dall’amministrazione e realizzata da Euromedia la sala è un inedito viaggio all’interno della Pala dei Francescani, ma anche un importante focus sulla vita di Piermatteo. Sarà accessibile ai visitatori del Museo d’arte moderna e contemporanea Aurelio De Felice a partire da venerdì 1° ottobre. ‘Piermatteo d’Amelia: forme nella luce. Un’esperienza immersiva’ è il titolo dell’installazione permanente dedicata al Polittico dei Francescani. La sala immersiva dedicata a Piermatteo d’Amelia è uno degli interventi previsti per il miglioramento dei servizi degli attrattori culturali previsti nel progetto Agenda Urbana, in particolare nell’azione 6.4.1 ‘valorizzazione del patrimonio culturale’ finanziata dalla Regione Umbria con i fondi del POR FESR 2014/2020. La sala è un vanto per il polo museale: una delle poche sale immersive permanenti ad essere installate all’interno di un museo, che intende raccontare sia la Pala dei Francescani che la storia di Piermatteo d’Amelia con le parole dell’eminente storico dell’arte, il professor Francesco Federico Mancini.

‘La galleria dantesca di Virgilio Alterocca’

In arrivo la grande mostra multimediale ‘La galleria dantesca di Virgilio Alterocca. 100 cartoline illustrate tra reale e virtuale’, a cura di Francesco Santaniello ed Euromedia. Nata per celebrare i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, la mostra è stata finanziata dalla fondazione Carit ed è organizzata dall’associazione Suoni in Chiostro, in collaborazione con la cooperativa Le Macchine Celibi. La grande mostra, pensata soprattutto per una fruizione da parte degli studenti della città, aprirà i battenti il prossimo 23 ottobre: all’esposizione delle cento cartoline in sala Carroponte, curata da Francesco Santaniello, si aggiunge l’allestimento, presso la Project room Ronchini, di una sala immersiva completamente dedicata alla figura di Dante Alighieri. La mostra avrà un biglietto di ingresso di 5 euro, con una speciale scontistica riservata agli studenti, che potranno usufruire di una tariffa ridotta di 3 euro.

Le nuove proposte del Caos

Oltre a Muse0Connect, la convenzione con palazzo Collicola di Spoleto lanciata lo scorso giugno, la gestione del Sistema museale ternano sta lavorando ad una serie di iniziative tese ad avvicinare il pubblico al museo. Lo scopo è quello di aprire il museo alla città, invitare il pubblico attraverso azioni di inclusione veicolate da diverse proposte culturali, di avvicinare più pubblico possibile alle iniziative, educando al bello e alla cultura anche quando questi sembrano irraggiungibili. Tra le iniziative di prossimo lancio, la MoM card, una fidelity card personale che da diritto a sconti, offerte, preview, gadget ed altri vantaggi per gli affezionati del museo, del teatro Secci e dell’Anfiteatro. La MoM card, che avrà durata annuale, sarà disponibile dal 23 ottobre. Avrà un costo di 25 euro ed offrirà uno sconto del 10% su merchandising e laboratori, ma anche sull’acquisto di libri e cataloghi presso il bookshop del Caos, ed una speciale convenzione con il Fat art club. Sempre a partire da sabato 23 ottobre sarà attiva l’iniziativa SpritzArt, una piccola convenzione ‘in casa’ tra i musei cittadini e il Fat art club, che prevede l’emissione di un biglietto speciale da 10 euro valido per un ingresso ai musei e per un aperitivo al Fat. Lo staff de Le Macchine Celibi ha inoltre lavorato ad un restyling delta segnaletica, a cura di Federica Ceccotti, e alla produzione del merchandising del Caos, realizzato da Federica Ceccotti e Valerio Belloni che include T-shirt, borse e gadget legati alle opere conservate nei musei della città.

La stagione estiva del Baravai

Si è conclusa domenica 26 settembre la seconda edizione del Baravai – Anfiteatro romano, rassegna promossa da Le Macchine Celibi in collaborazione con Degustazioni musicali e Letz. Gli eventi in programma sono stati seguiti da oltre 3 mila persone paganti, con un incremento del 50% rispetto alla stagione 2020. Secondo i dati forniti da Vivaticket, azienda partner del Baravai nella vendita dei biglietti e nella gestione degli accessi, oltre il 40% delle presenze totali risiede al di fuori della provincia ternana. A ciò vanno aggiunte le circa 200 persone entrate ogni sera nel giardino del Baravai, attratte dagli oltre 30 spettacoli gratuiti organizzati, per un totale di 18 mila presenze complessive durante tutto il periodo estivo.