Terni, nuova nomina nazionale per Raffaele Nevi in Forza Italia

Nuova nomina nazionale in seno a Forza Italia per Raffaele Nevi. Ora è anche responsabile del settore portavoce di FI: «Un compito importante che, grazie alla sua radicata esperienza e spiccata sensibilità politica, siamo certi saprà assolvere con professionalità e serietà, nell’interesse della nostra comunità e dell’intero Paese» il commento del coordinatore regionale di FI Umbria, Andrea Romizi. Nevi è già presidente vicario del gruppo alla Camera e la proposta è del segretario nazionale Antonio Tajani: l’ok è arrivato all’unanimità nel corso della segreteria nazionale FI.

Riconoscimento

«Questa nomina – spiega Nevi – mi riempie di orgoglio ma al tempo stesso mi carica di una grande responsabilità che cercherò di onorare con tutto il mio impegno. Vorrei ringraziare, innanzitutto Antonio Tajani e tutti i membri della segreteria nazionale per la fiducia che mi è stata data, ma anche Andrea Romizi e tutti gli amici di FI Umbria che in questi minuti mi stanno sommergendo di affettuosi messaggi. Si tratta di un incarico che rappresenta altresì un riconoscimento di competenza e affidabilità istituzionale alla nostra regione. Per questo motivo, ci tengo particolarmente a complimentarmi anche con l’amica Catia Polidori, che è stata confermata nel ruolo di responsabile nazionale di Azzurro Donna».