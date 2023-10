Terni, nuova vita ad aiuole e muretti adiacenti al sottopasso di via Battisti

«La bellezza attira bellezza. Un luogo dopo una cura difficilmente tornerà nel degrado precedente». Questo è il motto del gruppo civico ‘Contagio’ di Giulia e Irene Angelucci, che da circa 8 anni organizza eventi per la cura della città cercando, appunto, di contagiare il più possibile le persone ad un atteggiamento positivo e propositivo. L’ultimo intervento risale a sabato 14 ottobre nei pressi del sottopasso di via Battisti, con l’aiuto di ‘Retake Terni’, del comitato di quartiere ‘Comunità Cardeto’ e di altri residenti e commercianti di zona.

L’intervento

«Le aiuole e i muretti all’imbocco del sottopasso erano ridotti in condizioni di degrado pietoso. Scritte sui muri, immondizia ovunque, alberi e piante mai curati e poi il sottopasso, un luogo dell’orrore», racconta Giulia. «Per settimane ci siamo messe all’opera con mia sorella, cercando di coinvolgere residenti e commercianti di zona nel reperire terriccio, argilla, piante, materiale per stuccare e riverniciare i muretti, scope e sacchi. Non possiamo che ringraziare tutti coloro che, in base alle loro possibilità e competenze, ci hanno aiutato a reperire tutto l’occorrente. E poi tutti coloro che sabato mattina erano con noi a ripulire dalla sporcizia, a sistemare i muretti e riverniciarli per coprire le scritte, a curare le aiuole, a potare le piante e ridare a questi piccoli spazi un po’ di dignità. Una volta ripulito tutto, abbiamo differenziato nei sacchi la diversa spazzatura che puntualmente Asm ha provveduto a smaltire. Il nostro grazie va anche a loro, ovviamente».