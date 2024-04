Terni, Open day UniPg al Gazzoli

La presentazione dell’offerta formativa, dell’organizzazione didattica, delle modalità di accesso e del funzionamento dell’ateneo. Questo l’obiettivo dell’incontro di martedì mattina al Gazzoli che ha coinvolto il magnifico rettore dell’università degli studi di Perugia e circa 500 studenti degli istituti superiori della città.

In sala gli studenti degli istituti Donatelli, Galilei, Casagrande-Cesi, Tacito, Metelli, Angeloni e Itt: «Ringrazio fortemente il rettore Maurizio Oliviero – le parole del sindaco Stefano Bandecchi – per l’importante contributo nel garantire che, anche a Terni, gli studenti abbiano accesso ad un ambiente formativo di alta qualità e per l’impegno, condiviso con l’amministrazione, nella promozione e innovazione dei corsi di laurea presenti nella sede ternana che rappresenta un motivo di lustro per la città. Il rettore ha voluto valorizzare anche in questa circostanza l’offerta formativa ternana che non è seconda a nessuno». Presente l’assessore alla scuola Viviana Altamura: «Grande partecipazione da parte degli studenti, degli insegnanti, che hanno aderito all’open day e che hanno avuto così l’occasione di incontrare il rettore e alcuni professori delle varie facoltà e di rivolgere domande sui corsi di studio e sulle relative, future opportunità di lavoro. Un incontro innovativo con il rettore che ha dialogato in maniera diretta con gli studenti e che ha cercato la loro partecipazione e condivisione. L’appuntamento si inserisce nelle proposte che l’amministrazione mette in campo per valorizzare i percorsi di formazione offerti dal polo scientifico didattico che ha sede a Terni».