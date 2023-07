Terni-Orte: incidente con ribaltamento. Una persona in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì lungo la ss 675 (raccordo Terni-Orte) all’altezza di San Liberato di Narni, in direzione Orte. Il sinistro ha interessato due autovetture, una delle quali si è ribaltata lungo la carreggiata. Due le persone coinvolte, un uomo e una donna di mezza età, con il primo che è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia per le necessarie operazioni di messa in sicurezza e gli agenti della polizia Stradale di Terni che, supportati dai carabinieri per ciò che attiene la viabilità, hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

