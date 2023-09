Terni, padel: torneo benefico in ricordo di Alessandro Angelella

Un torneo di padel per raccogliere fondi a fini solidali. Si svolgerà all’Happy Village di Terni sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre: si tratta dell’evento in ricordo di ‘Alessandro Angelella’, fortemente voluto dagli amici del giovane prematuramente scomparso.

«Lo sport torna ad essere il nobile alleato per il sostegno di progetti di solidarietà», sottolineano gli organizzatori. Un torneo misto amatoriale aperto a tutti per non dimenticare Alessandro, un ragazzo che ha contribuito alla progettazione tecnica dell’opera sotto la guida dello studio di ingegneria Corradi. C’è così l’opportunità di «coinvolgere i partecipanti all’evento sportivo trasformandoli nei veri protagonisti della raccolta fondi in favore dell’Airc e del reparto di oncologia medica e traslazionale dell’ospedale Santa Maria di Terni». Saranno presenti anche il delegato provinciale del Coni Fabio Moscatelli, l’assessore comunale allo sport Marco Schenardi e il giornalista sportivo Alberto Favilla.