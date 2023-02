Palazzo Contelori Cesi, mezzo milione di euro per valorizzazione e ripristino: via libera

di S.F.

Forse si prende un verso a ‘soli’ due anni – era il 24 marzo 2021 – dell’aggiudicazione definitiva per la concessione trentennale. Si parla della gestione di palazzo Contelori e dell’ex chiesa di Sant’Angelo: manca ancora la stipula tra il Comune di Terni e la Ambiente Legale srl, tuttavia in giornata si è registrato un passaggio chiave ai fini della chiusura dell’iter. Palazzo Spada ha dato il via libera al progetto di ripristino della funzionalità con i vari conti tecnici delle spese. Non sono poche.

Concessione e lavori

La Ambiente Legale si è presa il complesso offrendo 23.642 euro l’anno, peccato che a distanza di anni non sia stata stipulata la concessione. Il motivo è semplice, mancavano gli elaborati di progetto sia per i lavori di ripristino in carico al Comune – lo prevede il bando – utili alla piena funzionalità degli immobili con possibilità di sconto affitto, sia per quelli di valorizzazione a capo del concessionario. La società li ha trasmessi a palazzo Spada lo scorso 30 agosto, dopodiché sono entrati in azione le direzioni lavori pubblici e attività finanziarie per i vari controlli tecnici.

Le cifre

È emerso che i costi degli interventi di ripristino/rifunzionalizzazione valgono 244 mila euro, ai quali si aggiungono ulteriori 16 mila euro per le spese tecniche. Dunque in capo al Comune c’è un totale di 260 mila euro. Per quel che concerne la valorizzazione degli immobili la cifra si attesta a quota 187 mila euro, compreso l’esborso per la progettazione e l’esecuzione dei lavori: «Lo sconto dal canone concessorio delle opere di manutenzione straordinaria è limitato esclusivamente agli interventi indispensabili per l’avvio dell’attività», viene puntualizzato.

Quando si apre?

Il bando prevede di garantire l’aperture degli immobili per l’intera durata della concessione, fatta eccezione per il primo anno a decorrere dalla stipula della concessione: «L’eventuale richiesta di proroga, della durata massima di un ulteriore anno, potrà essere assentita solo se motivata da cause indipendenti dalla volontà del concessionario». C’è dunque l’autorizzazione all’Ambiente Legale di procedere sia ai lavori di ripristino che di valorizzazione previa sottoscrizione dell’atto di concessione. Forse ci siamo. Le firme sono del responsabile del procedimento, l’architetto Angelo Baroni, e della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.

