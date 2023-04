Terni, ‘passaggio di mano’ per il campeggio di Marmore

di S.F.

Componenti e dipendenti invariati, ma formalmente c’è una novità per il campeggio in località Campacci di Marmore. C’è il via libera al subentro nel contratto di concessione e uso da parte della cooperativa sociale ‘La casa del sorriso’ di Rieti: a cedere il ramo d’azienda è Il Villaggio, vale a dire il soggetto che nell’estate 2021 si era aggiudicata l’asta da 24.151 euro l’anno per la gestione quinquennale.

GIUGNO 2021, L’AGGIUDICAZIONE DELL’ASTA

Il passaggio

In sostanza a fine febbraio Il Villaggio ha fatto presente che aveva intenzione di cedere il ramo d’azienda alla società reatina. Di conseguenza c’è il ‘trasferimento’ del contratto stipulato – registrato in via formale nel settembre 2021 – con il Comune di Terni per l’area da quasi 10 mila metri quadrati nell’area dei Campacci. Notevoli erano state le difficoltà pre 2021 per giungere ad una soluzione.