Terni: Passeggiata, parco Ciaurro e camposcuola, il Comune spera nella fondazione Carit

Il possibile restyling de ‘La Passeggiata’ e gli interventi sul verde – focus sulle alberature – nelle aree del parco ‘Ciaurro’ e del camposcuola ‘Casagrande’. Se ne è parlato lunedì in I° commissione consiliare a Terni durante la discussione legata all’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020-2022 in relazione al piano triennale delle opere pubbliche. Palazzo Spada per intervenire sull’aiuto della fondazione Carit. È stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due giovanissimi morti nel sonno – c’è il lutto cittadino in occasione dei funerali – tra lunedì e martedì.

Lo spunto

L’argomento è stato sviluppato dopo la richiesta – è stato già presentato un documento specifico sul tema – del consigliere Michele Rossi (Terni Civica) per un’opera di restyling del parco storico de ‘La Passeggiata’. A rispondere l’assessore al verde pubblico Benedetta Salvati: la sensazione è che per ora non ci si muoverà granché. «È un intervento – ha spiegato – che interessa a questa amministrazione, ma deve essere studiato dagli uffici. So che c’era una sorta di impegno della fondazione Carit per contribuire su questo fronte e l’obiettivo è un progetto di riqualificazione sia per le infrastrutture che per il parco. Stiamo pensando a due tipi di azione: uno relativo al verde generale dell’area e uno dedicato al parco Ciaurro e il camposcuola per l’integrazione delle alberature. Speriamo che la fondazione Carit ci possa aiutare», ha concluso.