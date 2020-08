Terni, percorso fluviale Nera: ‘Mi Rifiuto’ combatte il degrado

Otto volontari del gruppo ‘Mi Rifiuto’, coadiuvati da alcuni cittadini, nella mattinata di martedì si sono attivati lungo il percorso fluviale del Nera a Terni per ripulire l’area. Notevole la quantità di materiale trovato.

Il passaggio

La maggior parte dei rifiuti – in prevalenza legata ad imballaggi – è stata recuperata nella parte iniziale del percorso, sotto ponte Allende. «Naturalmente, da cittadini, non potevamo consentire che il degrado continuasse ad avanzare», sottolineano. Tutto ciò che era differenziabile è stato separato ed imbustato per il successivo passaggio di Asm. Non è finita qui: il 26 settembre ci sarà un nuovo intervento lungo le sponde del fiume. A stretto giro invece è prevista l’attività – giovedì alle 17.30 – nella zona industriale di via Bartocci: focus sull’aiuola di fronte all’All Days in occasione del terzo compleanno di ‘Mi Rifiuto’.