Petrucci migliora in Australia nei test. Con tanto di incidente: «Bella botta»

«Colpito il bersaglio, ma non ancora il centro». Così Danilo Petrucci sintetizza la due giorni di test in Australia a pochi giorni dal debutto Superbike nel weekend sul circuito di Phillip Island: il ternano ha concluso la giornata al centro medico dopo essere stato tamponato da Bassani. Problemi al bacino per lui. Venerdì si riparte dalle prime prove libere stagionali, nella notte tra venerdì e sabato c’è gara1.

Feeling

Nella seconda giornata il pilota ternano è riuscito a trovare un assetto che gli ha permesso di migliorare il feeling con la moto sia con gomma nuova che con gomma usata. Poi l’incidente con Bassani: forte contusione al bacino ma niente serie conseguenze. Petrucci è quindi tornato in sella e ha siglato il suo miglior giro nei due giorni di test con 1’31.351 nella fase conclusiva della sessione, piazzandosi in undicesima posizione assoluta. «Globalmente – il suo commento – i test sono andati abbastanza bene. Sono contento soprattutto della giornata di oggi: con una metafora posso dire che fino a ieri abbiamo sparato un po’ fuori dal bersaglio, oggi lo abbiamo colpito, ma non siamo ancora al centro. Come era successo a Portimao, ieri non riuscivo a dare le informazioni giuste alla squadra e quindi non siamo riusciti a trovare qualcosa che mi piacesse, poi in serata ci siamo un po’ spiegati e abbiamo capito la direzione da prendere. Oggi funzionava tutto un po’ meglio ed ero soddisfatto, poi – mentre stavo facendo una simulazione gara – alla curva 4 Bassani mi ha tamponato, siamo finiti a terra e nella caduta mi sono fatto male al bacino. Spero non sia niente di grave e che non mi dia troppo fastidio nel weekend di gara. Ho preso una bella botta». Ora si fa sul serio.