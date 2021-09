Terni, piste ciclabili: il Comune stampa la ‘guida all’uso’

di S.F.

Terni e le guide, novità particolare in arrivo. Dopo il tentativo con la tascabile per la visita di tre giorni in città e nei dintorni, ora c’è un ulteriore lavoro in partenza: riguarda le iniziativa di comunicazione dell’ufficio Europe Direct del Comune con mirino puntato sulle piste ciclabili. L’impegno di spesa per la realizzazione e lo sviluppo è di 1.999 euro: se ne occuperà la Tipolitografia Federici in termini di ideazione, grafica e stampa.

La mappa per le piste ciclabili

In sostanza palazzo Spada ha deciso di puntare ad una guida – il progetto è finanziato dall’Unione Europea – in formato di mappa pieghevole per le ciclabile cittadine. Nel dettaglio si legge che «verranno identificati dei percorsi ed evidenziati graficamente degli snodi come quello delle ciclostazioni; nel retro verrà redatto un testo sul progetto di Agenda Urbana, di pubblicazione Ue e la rilevanza per il Comune di Terni». Si parla di una grandezza da 35×50 centimetri e realizzazione di 4 mila copie. Per quel che concerne l’importo – viene specificato – è da ritenersi congruo «sulla base di verifica effettuata tramite internet». Ad occuparsene in prima battuta per il Comune è il responsabile del procedimento, Gian Luca Diamanti.

L’obiettivo: guida all’uso

Nell’atto firmato anche dalla dirigente agli affari istituzionali e generali di palazzo Spada, Emanuela De Vincenzi, viene inoltre puntualizzato che il fine è «comunicare sia come vengono utilizzati i finanziamenti europei che il Comune di Terni ha ricevuto mediante la progettazione relativa al Por Fesr e Fse 2014-2020 della Regione Umbria, sia fornire un utile guida su come poter utilizzare le piste ciclabili della città». Vedremo se avrà effetto.