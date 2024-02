Terni, Pnrr Cesi: 100 mila euro per Experimental Vim/Martani Live Session

di S.F.

Produzioni video da mandare in streaming in tutto il mondo – c’è un canale youtube apposito già esistente – con il principale obiettivo di pubblicizzare il territorio ternano. Come? Con esibizioni di noti artisti in particolari location, come ad esempio Carsulae ed Acquasparta. Si chiama ‘Experimental Vim/Martani Live Session’ e rientra nell’ambito del Pnrr di Cesi: c’è l’approvazione della stipula del patto di collaborazione tra il Comune di Terni e l’associazione Visioninmusica dal valore di 100 mila euro. Sarà valido fino al termine fissato dal cronoprogramma.

Concerti live

A firmare il via libera è la dirigente al welfare Donatella Accardo. In sostanza le esibizioni saranno mandati in streaming nel canale che, allo stato attuale, ha circa 5 milioni di visualizzazioni e 16.200 iscritti da più parti del mondo: «Un nuovo modo di vivere e mostrare le risorse culturali della nostra regione allo scopo di esaltare la visione e la promozione di luoghi dal profondo valore artistico, attraverso il contributo attivo di musicisti di chiara fama internazionale», si legge nella descrizione contenuta nel progetto pilota generale del Pnrr di Cesi. Visioninmusica propone dunque «concerti live inseriti in alcuni degli scenari e dei siti più suggestivi appartenenti al patrimonio storico e artistico di Cesi». Il responsabile del procedimento è il funzionario tecnico con alta professionalità Federico Nannurelli. I referenti per il Comune sono la stessa Accardo e il collega ai lavori pubblici Piero Giorgini, per l’associazione invece c’è il legale rappresentante Silvia Alunni.