Mercato Staino Terni, graduatoria approvata

di S.F.

Tra le polemiche – la situazione è tornata a ‘scaldarsi’ negli ultimi dieci giorni – e con discreta fatica il Comune di Terni, a quasi tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, ha approvato la graduatoria per il posizionamento provvisorio degli ambulanti in vocabolo Staino per il mercatino settimanale del mercoledì: si tratta di uno dei punti sui quali si è sviluppato il prolungato confronto tra l’amministrazione e le associazioni, più volte in pressing per avere uno spazio migliore.

Il via libera e la validità

Il passaggio odierno arriva dopo una doppia riapertura dei termini richiesta – l’ultima in ordine di tempo da Fiva, Anva, Goia e Ana – dalle associazioni di categoria per evitare l’esclusione di alcuni operatori: a fronte di 113 inserimenti in lista, risultano cinque non ammissioni e undici archiviazioni di posteggi per mancata regolarità dei pagamenti o la non iscrizione al registro imprese della Camera di commercio. «Verrà eventualmente riutilizzata – viene specificato – nel caso di diversa articolazione del mercato in questione presso l’ubicazione provvisoria individuata; la stessa non verrà invece utilizzata, ma ne verrà formata una ulteriore in base a distinta procedura quando si tratterà di ritrasferire il mercato di cui sopra presso l’area in zona stadio».

Mercoledì si inizia a scegliere

Dal pomeriggio del 5 agosto – al ‘Pentagono’ – scatterà la scelta dei posteggi per i primi 60 della graduatoria, mentre per le posizioni restanti se ne parlerà nella giornata successiva. Resta tuttavia il nodo dell’asfaltatura e del miglioramento dell’area: «Il Comune non rispetta gli accordi», l’accusa rivolta a palazzo Spada dal Goia nelle ultime settimane dopo l’accordo firmato l’8 giugno. Con tanto di input in merito a ‘La Passeggiata’ per una rilocalizzazione più funzionale e ben strutturata: Stefano Fatale – dell’argomento se ne era parlato a lungo in occasione della III° commissione consiliare del 27 febbraio – ha già chiuso la porta. «Il Goia e la Fiva – l’ultimo attacco – non credono più neanche ad una sola parola dell’assessore. Hanno proposto la chiusura di viale Centurini che noi, con coscienza, abbiamo rifiutato perché creerebbe problemi grossi alla circolazione. Però se questa proposta per loro è fattibile ci mettano la faccia, tutta l’amministrazione comunale con il sindaco in testa dichiari di voler chiudere viale Centurini. All’assessore diciamo che non ci sembra il caso di abbassare il livello della trattativa con comportamenti infantili, ‘non vi dò più la passeggiata perché l’avete rifiutata una volta’. All’asilo i bambini saprebbero comportarsi meglio. Noi associazioni continueremo la battaglia e non tolleriamo più perdite di tempo. Staino è inadeguato e lo sarà ancora di più quando a ottobre arriveranno gli spettacoli viaggianti». Previsto un nuovo incontro per fine agosto.