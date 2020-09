Terni, quattro nuovi commissari di polizia

Lunedì mattina, nel corso di una breve cerimonia, il questore di Terni Roberto Massucci, su delega del Capo della polizia, ha consegnato ai neo commissari della polizia di Stato – Gino Mazzitelli, Roberto Paterni, Gianni Mancinelli e Gianluigi Carelli – la fascia tricolore, i nuovi gradi e l’attestato di frequenza del secondo corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice commissario della scuola superiore di polizia. Durante la consegna della fascia tricolore, il questore ha sottolineato come la stessa rappresenti il simbolo di un impegno e di una responsabilità che il funzionario di polizia assume in quanto cittadino affidatario di pubbliche funzioni, nell’interesse della collettività che egli è chiamato a servire. In occasione dell’incontro, il questore Massucci ha anche consegnato la medaglia di commiato della polizia, per fine servizio, a Gianni Mancinelli.

