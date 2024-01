Terni: ragazzino pestato a sangue. «Non hai un euro? Ci dai le sigarette»

Baby gang, ‘cani sciolti’ o delinquenza comune: a prescindere dal fenomeno sottostante, Terni si trova di nuovo a dover fare i conti con un episodio violento, brutale, ai danni di un giovanissimo. Nella prima serata di sabato, infatti, un ragazzo – si tratterebbe di un minorenne – è stato aggredito da altri due giovani a lui sconosciuti, nella zona del Caos. Secondo quanto appreso, la vittima è stata avvicinata dai due soggetti che prima gli hanno intimato di consegnargli i soldi che aveva con sé e per costringerlo ad obbedire, lo hanno pestato con più colpi, anche al volto. Poi gli avrebbero sottratto il portafogli e, accertato che il ragazzino non aveva soldi con sé, gli hanno portato via un pacchetto di sigarette e sono fuggiti. Dopo l’allarme, il giovane è stato visitato e medicato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ dove i sanitari hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni, salvo complicazioni. Sulla vicenda – una rapina – sono in corso indagini serrate da parte della questura di Terni con il coordinamento dell’autorità giudiziaria. La speranza, affidata al lavoro degli inquirenti, è di risalire all’identità degli aggressori.

