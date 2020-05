Cascata-Carsulae, ecco date per riapertura

Non c’è l’ufficialità, ma un montaggio di foto con un range di date che parte da venerdì 29 maggio a mercoledì 3 giugno. Insomma, ci si espone comunque. Cascata delle Marmore, Carsulae e musei civici a Terni: il vicesindaco Andrea Giuli ha annunciato via social le giornate di riapertura al pubblico con tutte le misure anti covid-19. Salvo imprevisti – di questo periodo tendono ad esserci – si inizia dal sito turistico più rilevante.

CASCATA DELLE MARMORE, IL ‘DISCIPLINARE COVID’: COME SI RIAPRE

I COMMERCIANTI CHIEDONO LA RIAPERTURA

La scaletta

Venerdì 29 via libera per il parco della cascata delle Marmore, off-limits da oltre due mesi e sul quale, nelle ultime settimane, c’è stata la pressione dei commercianti per una riapertura più celere possibile. A seguire sabato 30 con il museo archeologico ‘Giontella’ e il ‘De Felice’ al Caos, mentre l’area di Carsulae sarà l’ultima a vedere la ripartenza: «Stiamo arrivando…e speriamo vada tutto bene», il conciso commento di Giuli. Già domenica scorsa diversi turisti umbri – per i movimenti extra regione c’è da attendere la prossima settimana – erano arrivati in loco per poi restare delusi a causa della chiusura.