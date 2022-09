Terni-Rieti: frontale sul ponte Valnerina. In cinque in ospedale, due sono bambini

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì lungo la strada statale 79 bis – la ‘Terni-Rieti’ – all’altezza del ponte ‘Valnerina’. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di uno scontro frontale fra due veicoli che avrebbe finito per coinvolgerne altri tre. Sul posto, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Locale di Terni per la gestione della viabilità e i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Fortunatamente nessuno dei feriti avrebbe riportato conseguenze gravi. Il traffico, nel tratto stradale interessato dal sinistro, è stato temporaneamente interrotto per consentire soccorsi e rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura che procedeva in direzione Terni ha invaso la corsia opposta, urtando contro un’altra auto che procedeva verso Rieti e che, dopo l’impatto, è finita contro altri due veicoli diretti verso Terni. Un’altra auto – la quinta coinvolta – che procedeva invece verso Rieti, è stata colpita da una ruota del veicolo che la precedeva, coinvolto nel primo impatto. Le persone trasportate in ospedale sono tre – tutti conducenti – oltre a due bambini. Nessuno di loro ha riportato conseguenze serie e la circolazione è stata ripristinata intorno alle ore 12.15.