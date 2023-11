Terni: riverniciata la grande croce celtica del cimitero

LE FOTO

La richiesta era arrivata direttamente dal sindaco Stefano Bandecchi lo scorso 2 novembre, in occasione delle cerimonie per la commemorazione dei defunti: quella di riverniciare la grande croce celtica di ferro che si trova nel cimitero di Terni, nei pressi dell’ossario. Tempo due giorni e sabato mattina la ‘squadra’ di operai Cosp che si occupa di manutenzioni e tumulazioni, è entrata in azione e ha provveduto a verniciare il manufatto. Operazione che non avveniva da anni e che ha contribuito a restituire un po’ di decoro a questo spazio frequentato da tanti ternani che portano un fiore ai propri cari.